Stage Adultes : Pilates / remise en forme Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Stage Adultes : Pilates / remise en forme Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS lundi 27 octobre 2025.

Un stage dynamique alliant Pilates et exercices de remise en forme pour renforcer le corps, améliorer la posture, la souplesse et le bien-être général dans une ambiance motivante et conviviale.

Renforcez votre corps, améliorez votre posture et votre souplesse grâce à des exercices Pilates et de remise en forme !

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h30 à 13h30

payant

Sur la base du quotient familial.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/