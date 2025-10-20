Stage Adultes : Sophrologie Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS
Un stage de bien-être où les participants découvrent des techniques de relaxation, de respiration et de visualisation pour réduire le stress, améliorer la concentration et favoriser l’équilibre physique et mental.
Venez vous essayer aux techniques de relaxation et de respiration !
Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 12h30 à 14h00
payant
Sur la base du quotient familial.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Date(s) : 2025-10-20T12:30:00+02:00_2025-10-20T14:00:00+02:00;2025-10-21T12:30:00+02:00_2025-10-21T14:00:00+02:00;2025-10-22T12:30:00+02:00_2025-10-22T14:00:00+02:00;2025-10-23T12:30:00+02:00_2025-10-23T14:00:00+02:00;2025-10-24T12:30:00+02:00_2025-10-24T14:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS
https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/