Stage aérien envolez-vous rue Bois de la Pardonne Blasimon

Stage aérien envolez-vous

rue Bois de la Pardonne Ouistiti circus Blasimon Gironde

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Prenez de la hauteur et laissez-vous porter par les arts aériens le temps d’une journée immersive sous le chapiteau de Blasimon. Ce stage, ouvert à toutes et tous à partir de 15 ans, invite à explorer le trapèze, le cerceau aérien et les tissus dans une ambiance bienveillante et stimulante. Sensations, fluidité, élégance et expression corporelle seront au cœur de la pratique, à travers des propositions adaptées à chacun·e, quel que soit son niveau. Encadré par Alison Stey, ce moment est pensé comme un espace de plaisir, de dépassement de soi et de partage. Une belle occasion de découvrir ou d’approfondir les disciplines aériennes, de gagner en confiance et de vivre une expérience artistique et physique intense, dans l’esprit du cirque contemporain. .

rue Bois de la Pardonne Ouistiti circus Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 14 25 29 ouistiticircus@gmail.com

