stage affûtage prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière

prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :
2026-02-28

initiation à l’affûtage d’outils de jardin.
avec David Houvet.
Stage Adulte sur réservation.   .

prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06  accueil@ecomuseeduperche.fr

