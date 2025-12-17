stage affûtage prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière

stage affûtage

prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-28

initiation à l’affûtage d’outils de jardin.

avec David Houvet.

Stage Adulte sur réservation. .

prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

