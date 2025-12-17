stage affûtage prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière
stage affûtage prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière samedi 28 février 2026.
stage affûtage
prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
Date(s) :
2026-02-28
initiation à l’affûtage d’outils de jardin.
avec David Houvet.
Stage Adulte sur réservation. .
prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
English : stage affûtage
L’événement stage affûtage Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2025-12-17 par ECOMUSEE DU PERCHE