Stage Aïki-Taïso Lignières samedi 6 décembre 2025.
Rue Maurice Nardet Lignières Cher
Tarif : 10 EUR
Samedi 2025-12-06 15:15:00
2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Participez au stage d’Aïki Taïso aux côtés de Xavier Boucher, 6è Dan ou initiez-vous au Shiatsu lors de cet après-midi découverte.
De 15h15 à 16h45, stage d’Aïki Taïso au Dojo de Lignières et à 17h initiation au Shiatsu pendant 1 heure. 10 .
Rue Maurice Nardet Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 02 37 30 41 barbat.p@orange.fr
Take part in the Aïki Taïso workshop with Xavier Boucher, 6th Dan, or introduce yourself to Shiatsu during this afternoon of discovery.
