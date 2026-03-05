Stage Aïkido et Aïkitaïso Salle de sport Prémilhat
Stage Aïkido et Aïkitaïso Salle de sport Prémilhat samedi 21 mars 2026.
Salle de sport 1 rue de l’église Prémilhat Allier
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
par cours. 2 ou 3 séances 25€
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
2026-03-21
Animé par Xavier Dufau, 6ème DAN CEN, avec des créneaux enfant et adulte.
Passeport 2025-26 obligatoire.
Salle de sport 1 rue de l’église Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 25 26 56
English :
Led by Xavier Dufau, 6th DAN CEN, with children’s and adult classes.
Passport 2025-26 required.
