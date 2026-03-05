Stage Aïkido et Aïkitaïso Salle de sport Prémilhat

Stage Aïkido et Aïkitaïso

Salle de sport 1 rue de l’église Prémilhat Allier

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

par cours. 2 ou 3 séances 25€

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

2026-03-21

Animé par Xavier Dufau, 6ème DAN CEN, avec des créneaux enfant et adulte.

Passeport 2025-26 obligatoire.

Salle de sport 1 rue de l’église Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 25 26 56

English :

Led by Xavier Dufau, 6th DAN CEN, with children’s and adult classes.

Passport 2025-26 required.

