Stage Aïkido et Initiation Self-défense Complexe sportif du Vigneau Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 15:00 – 17:00

Gratuit : non Aïkido : 20 € / Self-défense : gratuit ou prix libre Aïkido : 20 € / Self-défense : gratuit ou prix libre Inscription : framaforms.org/inscription-stage-solidaire-1695103234 Tout public

Le matin est plutôt destiné aux pratiquant(e)s d’aïkido avec une participation de 20 €, alors que l’après-midi est ouvert gratuitement à tout public, ou avec une participation libre (sommes reversées à l’Association Les Poulettes). Cette journée est destinée à sensibiliser le public aux violences faites aux femmes et à initier les femmes qui le désirent à la pratique du self-défense basé sur les techniques d’Aïkido, art martial qui n’utilise pas la force ni les frappes, mais utilise l’agressivité de la personne mal intentionnée pour la retourner contre elle-même. de 9h à 12h – Stade d’aïkido pour les licenciés.de 14h à 15h – Intervention du Collectif Les Poulettes.de 15h à 17h – Initiation au self-défense, ouvert à toutes et tous.

Complexe sportif du Vigneau Est Saint-Herblain 44800

https://framaforms.org/inscription-stage-solidaire-1695103234