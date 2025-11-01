Stage Aïkido et Katsugen undo Rue du 18 juin 1940 Uzerche
Stage d’aïkido et katsugen undo organisé par l’association Shizentai et animé par Nils Bronkhorst.
L’ aïkido tire ses origines des arts martiaux, mais c’est avant tout un art de la paix. Le Katsugen undo, quand à lui, est une voie d’autonomie en matière de santé, sans orientation thérapeutique. Ces deux pratiques, différents et complémentaires, favorisent le réveil du corps et tracent le retour au naturel.
Programme
le samedi Aïkido à 8h30 et 14h ; Katsugen undo à 10h30 et 16h
le dimanche Aïkido à 8h30 ; Katsugen undo à 10h30 ; Aïkido avec bokken à 14h
Les séances de Katsugen undo sont précédées de conférences.
Stage ouvert à tous.
Tenue à prévoir kimono ou vêtements souples
Tarifs 80 €
Inscriptions par mail à contact.shizentai@free.fr .
Rue du 18 juin 1940 Gymnase de la Peyre Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact.shizentai@free.fr
