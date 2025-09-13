Stage Ânes et nature en famille. Thème « Insectes & Cie » Voillecomte

Stage Ânes et nature en famille. Thème « Insectes & Cie »

L’âne coeur Voillecomte Haute-Marne

Tarif : 280 – 280 – 280 EUR

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13 2025-09-14

Tout public

Un week-end pour

• Développer l’empathie envers les animaux domestiques et sauvages

• Comprendre la nature par l’expérience lenteur, observation, écoute, création

• Vivre un moment de reconnexion profonde en famille

• Repartir avec des outils concrets pour prolonger à la maison

Avec parents et enfants. Petit comité limité à 4 familles.

La nuit

Possibilité de bivouaquer avec votre toile de tente si vous voulez vivre une immersion complète dans la nature sans laisser de trace de votre passage (offert).

Ou

Laurine vous donne une liste de gîtes autour du lieu et vous réservez auprès d’eux (non compris dans le tarif).

Pour réserver contactez L’âne cœur par E-mail à lanecoeur@gmail.com. .

L’âne coeur Voillecomte 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 01 32 69 61

