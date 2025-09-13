Stage Ânes et nature en famille. Thème « Insectes & Cie » Voillecomte
Stage Ânes et nature en famille. Thème « Insectes & Cie »
L’âne coeur Voillecomte Haute-Marne
Tarif : 280 – 280 – 280 EUR
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13 2025-09-14
Tout public
Un week-end pour
• Développer l’empathie envers les animaux domestiques et sauvages
• Comprendre la nature par l’expérience lenteur, observation, écoute, création
• Vivre un moment de reconnexion profonde en famille
• Repartir avec des outils concrets pour prolonger à la maison
Avec parents et enfants. Petit comité limité à 4 familles.
Possibilité de bivouaquer avec votre toile de tente si vous voulez vivre une immersion complète dans la nature sans laisser de trace de votre passage (offert).
Laurine vous donne une liste de gîtes autour du lieu et vous réservez auprès d’eux (non compris dans le tarif).
Pour réserver contactez L’âne cœur par E-mail à lanecoeur@gmail.com. .
L’âne coeur Voillecomte 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 01 32 69 61
