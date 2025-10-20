Stage anglais vacances Toussaint « Halloween party » English Planet Pau

Stage anglais vacances Toussaint « Halloween party » English Planet Pau lundi 20 octobre 2025.

Stage anglais vacances Toussaint « Halloween party »

English Planet 11 rue de bordeu Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 165 – 165 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-20

English Planet 64 propose des ateliers collectifs ludiques en anglais pendant les vacances scolaires pour les enfants de 4 à 11 ans.

Les enfants sont 100% immergés dans la langue anglaise à travers la cuisine, le chant, la peinture, le dessin et les activités physiques.

Les enfants seront divisés en deux groupes selon l’âge et le niveau d’anglais:

4 à 7 ans et 8 à 11 ans, trois heures par jour pendant 5 jours. .

English Planet 11 rue de bordeu Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 87 31 69

English : Stage anglais vacances Toussaint « Halloween party »

German : Stage anglais vacances Toussaint « Halloween party »

Italiano :

Espanol : Stage anglais vacances Toussaint « Halloween party »

L’événement Stage anglais vacances Toussaint « Halloween party » Pau a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Pau