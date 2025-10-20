Stage anglais vacances Toussaint « Halloween party » English Planet Pau
Stage anglais vacances Toussaint « Halloween party »
English Planet 11 rue de bordeu Pau Pyrénées-Atlantiques
English Planet 64 propose des ateliers collectifs ludiques en anglais pendant les vacances scolaires pour les enfants de 4 à 11 ans.
Les enfants sont 100% immergés dans la langue anglaise à travers la cuisine, le chant, la peinture, le dessin et les activités physiques.
Les enfants seront divisés en deux groupes selon l’âge et le niveau d’anglais:
4 à 7 ans et 8 à 11 ans, trois heures par jour pendant 5 jours. .
English Planet 11 rue de bordeu Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 87 31 69
