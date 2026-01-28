STAGE ANIMATION PECHE POISSONS BLANCS

Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Début : 2026-04-14 09:00:00

fin : 2026-04-14 17:00:00

2026-04-14

Sortie découverte et perfectionnement de la pêche aux poissons blans

Laurent vous accompagne lors de cette sortie pour découvrir ou vous perfectionner dans les techniques de pêche aux poissons blancs, coup et feeder.

Matériel et carte de pêche fournis.

Prévoir pique-nique, vêtements adaptés à la météo (bottes, vêtements chauds en cas de pluie)

Annulation ou report en cas de mauvaise météo. .

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 22 38 migne.peche85@sfr.fr

Discover and perfect whitefish fishing

