STAGE ANIMATION PECHE POISSONS BLANCS Mareuil-sur-Lay-Dissais
STAGE ANIMATION PECHE POISSONS BLANCS Mareuil-sur-Lay-Dissais mardi 14 avril 2026.
STAGE ANIMATION PECHE POISSONS BLANCS
Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 09:00:00
fin : 2026-04-14 17:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Sortie découverte et perfectionnement de la pêche aux poissons blans
Laurent vous accompagne lors de cette sortie pour découvrir ou vous perfectionner dans les techniques de pêche aux poissons blancs, coup et feeder.
Matériel et carte de pêche fournis.
Prévoir pique-nique, vêtements adaptés à la météo (bottes, vêtements chauds en cas de pluie)
Annulation ou report en cas de mauvaise météo. .
Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 22 38 migne.peche85@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover and perfect whitefish fishing
L’événement STAGE ANIMATION PECHE POISSONS BLANCS Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud