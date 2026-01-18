STAGE ANIMAUX D’ARGILE Montpellier

STAGE ANIMAUX D’ARGILE

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : 150 – 150 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06

Lors de ce stage d’initiation à la sculpture, les enfants découvriront le modelage à l’argile aux côtés de l’artiste Ti’Lab.

Ils apprendront à travailler le volume, les formes et la matière pour donner vie à leur animal favori, tout en développant leur créativité et leur sens de l’observation.

À l’issue du stage, les sculptures réalisées seront exposées dans le patio de Restanque, offrant aux jeunes artistes la fierté de présenter leur travail.

Du 2 au 6 mars, de 14h à 16h .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 20 97 36 contactrestanque@gmail.com

English :

During this introductory sculpture workshop, children will discover clay modeling with artist Ti?Lab.

They will learn to work with volume, shapes and materials to bring their favorite animal to life, while developing their creativity and sense of observation.

