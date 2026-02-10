Stage apiculture douce L’Archipel de Marceau Barro
Stage apiculture douce L’Archipel de Marceau Barro dimanche 31 mai 2026.
Stage apiculture douce
L’Archipel de Marceau 1 rue de la Gaubert Barro Charente
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez découvrir un autre rapport aux abeilles !
.
L’Archipel de Marceau 1 rue de la Gaubert Barro 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 43 81 03 archipeldemarceau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover a different kind of relationship with bees!
L’événement Stage apiculture douce Barro a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente