Stage Apiculture en Périgord La Chapelle-Montabourlet

Stage Apiculture en Périgord

Impasse de la Brousse La Chapelle-Montabourlet Dordogne

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

2026-06-13

Stage Débuter en Apiculture sur 2 jours pour apprendre les pratiques dans la plus pure tradition des valeurs propres à cette activité. A l’issue de ce stage, vous aurez les bases essentielles pour débuter sereinement l’apiculture.

Stage Débuter en Apiculture: PROGRAMME du SAMEDI de 9H à 18H

MATIN: SUR LE RUCHER

.La colonie: la vie et la hiérarchie dans la ruche.

.Les différentes races d’abeille.

.L’importance de l’abeille pour l’homme.

.Les maladies et les prédateurs.

.La législation.

.Les outils de l‘apiculteur.

.Apprendre à faire évoluer l’essaim en colonie.

.De l‘essaim à l‘hivernation de la ruche ,une saison de protocole.

Les déjeuners du samedi et dimanche midi sont prévus dans une

auberge où nous pourrons échanger autour d’un repas

APRES-MIDI SUR LE RUCHER

.Apprendre les bons gestes pour visiter la ruche.

.Se familiariser avec les outils de manipulation.

.Les bonnes pratiques.

.Les choses à ne pas faire.

PROGRAMME du DIMANCHE

MATIN:

.Connaître l’importance vitale de la flore pour le maintien du rucher .

.Conseil pour l’implantation d’un rucher .

.Les plantes médicinales à connaître pour la santé du chept .

Impasse de la Brousse La Chapelle-Montabourlet 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Stage Apiculture en Périgord

2-day Beginners’ Beekeeping course to learn beekeeping practices in the purest tradition of beekeeping values. At the end of this course, you’ll have the essential basics to start beekeeping with peace of mind.

