Stage Apithérapie Toulouse : De la récolte aux produits de soin et d’entretien, 5 Chem. de Baroutet, 31700 Daux, France, Daux

Informations pratiques

Stage Apithérapie Toulouse : De la récolte aux produits de soin et d’entretien 3 octobre 2026 – 1 mai 2027, certains samedis 5 Chem. de Baroutet, 31700 Daux, France Haute-Garonne

Tarifs : Stage Apithérapie Toulouse 135€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2027-05-01T11:00:00+02:00 – 2027-05-01T18:30:00+02:00

Découvrez ci-dessous le programme de cette journée sensorielle

Vivez une immersion sensorielle unique au cœur de la ruche et de l’apithérapie. Tout au long de cette journée d’exception, vous découvrirez les fabuleuses vertus thérapeutiques et cosmétiques du miel, de la cire d’abeille, du pollen, de la gelée royale et de la propolis, avant de passer directement à la pratique dans notre laboratoire de création artisanale.

Au programme de cette journée :

Matinée théorique et immersion au rucher

Module théorique : Origines fascinantes des produits de la ruche, propriétés biologiques approfondies et applications concrètes en apithérapie pour prendre soin de soi au naturel.

Visite du rucher : D’avril à octobre (selon les conditions météo), enfilez vos vareuses pour une ouverture de ruche in situ. Observez la récolte du pollen, la structure géométrique des rayons de cire et la propolis directement sur le cadre, dans le respect absolu de nos colonies.

Après-midi en laboratoire de création

Formulation de baumes et crèmes : Apprenez à maîtriser les dosages précis, les règles d’hygiène rigoureuses et les principes de conservation naturelle sans artifice.

Fabrication artisanale : Confectionnez vous-même vos propres baumes à lèvres nourrissants, crèmes protectrices ou soins apaisants adaptés à vos besoins.

Le matériel inclus : Tout le matériel professionnel, les ingrédients biologiques et les contenants sont fournis. Vous repartez avec l’intégralité de vos créations cosmétiques et vos fiches recettes détaillées pour refaire vos soins chez vous !

Durée : 7h30

Activité organisée par Delphine – Apiculteur

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/parrainage-rse-9705

5 Chem. de Baroutet, 31700 Daux, France 5 Chem. de Baroutet, 31700 Daux, France Daux 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/parrainage-rse-9705 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/parrainage-rse-9705 »}]

Plongez dans l’univers fascinant des abeilles et apprenez à transformer les trésors de la ruche en soins naturels et cosmétiques faits maison. Conçu comme un pont entre le travail de l’apiculteur et l