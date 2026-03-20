Stage Apprendre à concevoir son vélo solaire MJC Monchapet Dijon

Stage Apprendre à concevoir son vélo solaire

MJC Monchapet 10 Rue Louis Ganne Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Amobisol propose un stage de 2 jours à toute personne intéressée par cette mobilité de voyage. Durant ce week-end, nous donnerons aux participant-es toutes les bases nécessaires pour concevoir et construire leur propre vélo solaire. Trois ans après la première édition de ce stage, les contenus de formation se sont enrichis d’ateliers pratiques.

Au cours de ces 2 jours, nous proposerons des apports techniques théoriques et des ateliers pratiques

Apports techniques

– le vélo quel type choisir ? Droit, couché, tricycle, velomobile, avec toiture, avec remorque…

– les différents types de moteur comment choisir en fonction de ses usages

– la batterie ses caractéristiques, charge, décharge, autonomie, longévité…

– les panneaux solaires comment les choisir, quelle structure porteuse

– l’entretien, la maintenance…

Ateliers pratiques

– Les ateliers pratiques sont organisés en petits groupes, pour que chacun-e puisse participer à l’installation d’équipements

– installation de kit moteur et de batterie,

– charge solaire d’une batterie avec régulateur solaire et panneau.

Projection de films de voyage à vélo solaire

La soirée du samedi est consacrée à des projections de film de voyage à vélo solaire. Les participants pourront échanger avec les intervenants qui sont tous des cyclistes solaires expérimentés, ayant participé à plusieurs éditions du Sun Trip et à d’autres voyages (Au programme des projections Sun Trip 2021, Sun Trip 2022, Voyage France-Moldavie 2025 etc… )

Mise en relation des participants et de l’équipe d’encadrement

A l’issue de l’inscription, tout-es les participant-es qui le souhaitent seront intégrés à un groupe de discussion, de façon à favoriser le lien entre participants et formateurs, avant et après le stage. Le site https://velo-solaire.com/que nous alimentons depuis 2022 reste évidemment une riche source d’inspiration pour chacun-e. .

MJC Monchapet 10 Rue Louis Ganne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 79 49 15 16 contact@amobisol.fr

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English : Stage Apprendre à concevoir son vélo solaire

L’événement Stage Apprendre à concevoir son vélo solaire Dijon a été mis à jour le 2026-03-16 par ENERGY CITIES