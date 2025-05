Stage Apprendre à rénover son siège ancien – Ô Jadis Frip&Broc Quimperlé, 5 juillet 2025 10:00, Quimperlé.

Tarif : – –

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 12:30:00

2025-07-05

Accessible aux chaises, bridges, cabriolets, voltaire.

Entre deux à 4 cours, votre siège sera rénové par vous.

Si vous n’avez pas de siège, je peux vous en trouver.

N’oubliez pas vos outils persos (cutter avec lame, grande paire de ciseaux de couture, petite paire de ciseaux, ruban couturier, un carnet pour noter les consignes et côtes, un crayon de bois et stylo, 1 mètre de ouate molletonnée en grande largeur.

Les outils pros vous sont prêtés, agrafes et semences incluses.

Petits groupes de 2-3 personnes.

Suivi pédagogique individuel pour chaque stagiaire. Un entretien de 15 minutes est à prévoir avant le cours pour définir votre projet.

Des tissus et coupons sont en vente à l’atelier, ils sont assurément de qualité ameublement et donc plus faciles à poser.

Plusieurs dates de juin à août.

Inscription validée après paiement.

(Parking gratuit place Saint-Michel) .

Ô Jadis Frip&Broc 38 Rue Savary

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 51 93 71 02

