Stage aquarelle animé par Gilles COUTAL, peintre naturaliste, aquarelliste Vieux Moulin Association des Peintres et Sculpteurs Millavois Millau

Stage aquarelle animé par Gilles COUTAL, peintre naturaliste, aquarelliste membre de la Société Française d’aquarelle.

Le SAMEDI 31 janvier 2026 et le DIMANCHE 1 février 2026

De 10h/12h et 14h/17h

Tarifs : 120€ pour les adhérents, 140€ pour les non adhérents

Au Vieux Moulin, 27 rue Antoine Guy 12100 Millau

Contacts 06 45 13 27 61

Email : apsm.millau@yahoo.com .

