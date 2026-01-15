Stage aquarelle animé par Gilles COUTAL, peintre naturaliste, aquarelliste Vieux Moulin Association des Peintres et Sculpteurs Millavois Millau
Stage aquarelle animé par Gilles COUTAL, peintre naturaliste, aquarelliste membre de la Société Française d’aquarelle.
Le SAMEDI 31 janvier 2026 et le DIMANCHE 1 février 2026
De 10h/12h et 14h/17h
Tarifs : 120€ pour les adhérents, 140€ pour les non adhérents
Au Vieux Moulin, 27 rue Antoine Guy 12100 Millau
Contacts 06 45 13 27 61
Email : apsm.millau@yahoo.com .
