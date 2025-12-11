Stage aquarelle avec Annie Courtiaud Aubusson
Stage aquarelle avec Annie Courtiaud
1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson Creuse
Tarif : 80 – 80 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Créez votre propre libre d’artiste.
En lien avec l’exposition des œuvres originales d’Annie COURTIAUD, La galerie La Rive et l’Étoile organise un stage
d’aquarelle.
Annie vous propose de réaliser un leporello sur le thème du végétal. Aucun pré requis si ce n’est une idée, une envie de réaliser votre propre livre d’artiste. Le matériel est fourni (apportez simplement crayon à papier, gomme, règle, chiffon).
Inscription conseillée Places limitées
Acompte 20€ à l’inscription. .
1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 26 18 42
