Stage aquarelle avec Annie Courtiaud Aubusson

Stage aquarelle avec Annie Courtiaud

1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson Creuse

Créez votre propre libre d’artiste.

En lien avec l’exposition des œuvres originales d’Annie COURTIAUD, La galerie La Rive et l’Étoile organise un stage

d’aquarelle.

Annie vous propose de réaliser un leporello sur le thème du végétal. Aucun pré requis si ce n’est une idée, une envie de réaliser votre propre livre d’artiste. Le matériel est fourni (apportez simplement crayon à papier, gomme, règle, chiffon).

Inscription conseillée Places limitées

Acompte 20€ à l’inscription. .

