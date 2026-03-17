STAGE AQUARELLE avec Carole Xénard Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

STAGE AQUARELLE avec Carole Xénard

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Samedi 6 juin, de 14h à 18h

️ Mésange, rouge-gorge, merle, pinson, on les adore ! Après quelques croquis, travaillez la couleur à l’aquarelle en commençant de manière libre et floue (sur papier mouillé), puis en ajoutant peu à peu quelques détails.

Repartez avec vos oiseaux presque plus vrais que nature !

Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Écoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Infos & inscriptions 06 81 78 50 88 ou carole.xenard@lilo.org

Tarif 60 € (50 € pour les sociétaires) matériel fourni, à partir de 12 ans .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

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English : STAGE AQUARELLE avec Carole Xénard

L’événement STAGE AQUARELLE avec Carole Xénard Vernon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération