Stage Aquarelle avec Chloé Manufactory Le Havre

Stage Aquarelle avec Chloé

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Exprimez votre créativité avec Manufactory !

Rejoignez-nous pour un stage avec Chloé qui vous présentera des techniques d’aquarelle dans une ambiance conviviale et inspirante.

Pour les adultes

Durée 6h

Réservation obligatoire, nombre de place limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

English : Stage Aquarelle avec Chloé

L’événement Stage Aquarelle avec Chloé Le Havre a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie