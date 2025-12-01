Stage Aquarelle avec Chloé Manufactory Le Havre
Stage Aquarelle avec Chloé Manufactory Le Havre samedi 13 décembre 2025.
Stage Aquarelle avec Chloé
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Exprimez votre créativité avec Manufactory !
Rejoignez-nous pour un stage avec Chloé qui vous présentera des techniques d’aquarelle dans une ambiance conviviale et inspirante.
Pour les adultes
Durée 6h
Réservation obligatoire, nombre de place limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
