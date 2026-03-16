Stage aquarelle avec l’Artothèque ASCAP Artothèque ASCAP Montbéliard
Stage aquarelle avec l’Artothèque ASCAP Artothèque ASCAP Montbéliard samedi 11 avril 2026.
Stage aquarelle avec l’Artothèque ASCAP
Artothèque ASCAP 63 Rue Centrale Montbéliard Doubs
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Prochain stage d’aquarelle à l’artothèque ASCAP, animé par Marilyn Sénéchal Grandemange, intervenante professionnelle.
Le stage se déroulera le samedi 11 avril de 14h à 18h, ouvert à tous les participants dès 16 ans. Tout le matériel est fourni, aucun équipement n’est à prévoir.
Les inscriptions se font en ligne sur payasso.fr/ascap/stagecreatif. .
Artothèque ASCAP 63 Rue Centrale Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 52 75 arto.ascap@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage aquarelle avec l’Artothèque ASCAP
L’événement Stage aquarelle avec l’Artothèque ASCAP Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD