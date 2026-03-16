Stage aquarelle avec l’Artothèque ASCAP Artothèque ASCAP Montbéliard

Stage aquarelle avec l’Artothèque ASCAP

Artothèque ASCAP 63 Rue Centrale Montbéliard Doubs

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Prochain stage d’aquarelle à l’artothèque ASCAP, animé par Marilyn Sénéchal Grandemange, intervenante professionnelle.

Le stage se déroulera le samedi 11 avril de 14h à 18h, ouvert à tous les participants dès 16 ans. Tout le matériel est fourni, aucun équipement n’est à prévoir.

Les inscriptions se font en ligne sur payasso.fr/ascap/stagecreatif. .

Artothèque ASCAP 63 Rue Centrale Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 52 75 arto.ascap@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage aquarelle avec l’Artothèque ASCAP

L’événement Stage aquarelle avec l’Artothèque ASCAP Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD