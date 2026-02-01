Stage aquarelle avec Laurent Dhermy Les Térébinthes Crozon

Stage aquarelle avec Laurent Dhermy

Les Térébinthes 1 Rue du Moulin du Chat Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Date(s) :

2026-02-23

Découvrir ou développer vos techniques et votre style en aquarelle. Matériel à prévoir: Palette d’aquarelle, pinceaux, papier canson tendu avec Kraft sur planche. .

Les Térébinthes 1 Rue du Moulin du Chat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 35 25 14 65

