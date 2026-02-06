Stage Aquarelle Atelier VALKAZART Contigny

Stage Aquarelle

Atelier VALKAZART 5 CHEMIN DE LA VERSEILLE Contigny Allier

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-10

Apprentissage des techniques d’aquarelle autour de projets poétiques et ludique, un super moment à découvrir pour des vacances inoubliables.

.

Atelier VALKAZART 5 CHEMIN DE LA VERSEILLE Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 96 01 contact@valkazart.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learning watercolor techniques around poetic and playful projects, a great time to discover for an unforgettable vacation.

L’événement Stage Aquarelle Contigny a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Val de Sioule