Stage Aquarelle Atelier VALKAZART Contigny
Stage Aquarelle Atelier VALKAZART Contigny lundi 9 février 2026.
Stage Aquarelle
Atelier VALKAZART 5 CHEMIN DE LA VERSEILLE Contigny Allier
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-09 2026-02-10
Apprentissage des techniques d’aquarelle autour de projets poétiques et ludique, un super moment à découvrir pour des vacances inoubliables.
Atelier VALKAZART 5 CHEMIN DE LA VERSEILLE Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 96 01 contact@valkazart.fr
English :
Learning watercolor techniques around poetic and playful projects, a great time to discover for an unforgettable vacation.
L’événement Stage Aquarelle Contigny a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Val de Sioule