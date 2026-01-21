Stage aquarelle CPA Musidora Paris

Les participants sont invités à explorer l’aquarelle en découvrant les techniques sèche et humide à travers une approche accessible.

Ce stage propose d’expérimenter l’eau, les pigments et les transparences.

Du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 18h30 à 20h30

payant

16,20€ pour les moins de 26 ans ou selon QF pour les plus de 26 ans

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T19:30:00+01:00

fin : 2026-02-25T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T18:30:00+02:00_2026-02-23T20:30:00+02:00;2026-02-24T18:30:00+02:00_2026-02-24T20:30:00+02:00;2026-02-25T18:30:00+02:00_2026-02-25T20:30:00+02:00

CPA Musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



Afficher la carte du lieu CPA Musidora et trouvez le meilleur itinéraire

