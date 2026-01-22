Stage Aquarelle

Artothèque ASCAP Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Marilyn Sénéchal Grandemange intervenante professionnelle, proposera un stage d’aquarelle le samedi 21 février 2026 à l’artothèque Ascap

A partir de 16 ans, de 14h à 18h- Tarifs 25 euros Stellantis 30 euros extérieurs.

Contact artothèque Ascap

arto.ascap@wanadoo.fr

03 81 95 52 75 .

Artothèque ASCAP Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 52 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Aquarelle

L’événement Stage Aquarelle Montbéliard a été mis à jour le 2026-01-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD