Stage Aquarelle Montbéliard
Stage Aquarelle Montbéliard samedi 21 février 2026.
Stage Aquarelle
Artothèque ASCAP Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Marilyn Sénéchal Grandemange intervenante professionnelle, proposera un stage d’aquarelle le samedi 21 février 2026 à l’artothèque Ascap
A partir de 16 ans, de 14h à 18h- Tarifs 25 euros Stellantis 30 euros extérieurs.
Contact artothèque Ascap
arto.ascap@wanadoo.fr
03 81 95 52 75 .
Artothèque ASCAP Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 52 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Aquarelle
L’événement Stage Aquarelle Montbéliard a été mis à jour le 2026-01-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD