Ancienne école de St Pée 533 Chemin des Charrois Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

2026-03-28 2026-03-29

L’association Auloron Peint organise un stage d’aquarelle sur deux jours, animé par Isabelle Estrade. Sur inscription.

Participation aux deux jours encouragés pour suivre le programme. .

Ancienne école de St Pée 533 Chemin des Charrois Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine auloronpeint@gmail.com

