Ancienne école de St Pée 533 Chemin des Charrois Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
2026-03-28 2026-03-29
L’association Auloron Peint organise un stage d’aquarelle sur deux jours, animé par Isabelle Estrade. Sur inscription.
Participation aux deux jours encouragés pour suivre le programme. .
Ancienne école de St Pée 533 Chemin des Charrois Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine auloronpeint@gmail.com
