Stage Aquarelle | St Paul de Tartas Les Uffernets Saint-Paul-de-Tartas

Les Uffernets 26 rue des Erables, Le Jardin des Erables Saint-Paul-de-Tartas Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : Mercredi 2025-07-30 10:30:00

fin : 2025-07-30 17:00:00

2025-07-30

Lilosome, artiste aquarelliste anime des ateliers afin de transmettre l’art de l’aquarelle à tout ceux qui souhaitent explorer cette pratique artistique.

Nombre participant limité à 6 par journée.

Prévoir son pique-nique.

43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Lilosome, watercolor artist, leads workshops to transmit the art of watercolor to all those who wish to explore this artistic practice.

Number of participants limited to 6 per day.

Bring your own picnic.

German :

Lilosome, eine Aquarellkünstlerin, leitet Workshops, um die Kunst des Aquarellierens an alle weiterzugeben, die diese künstlerische Praxis erkunden möchten.

Die Teilnehmerzahl ist auf 6 pro Tag begrenzt.

Picknick mitbringen.

Italiano :

Lilosome, artista dell’acquerello, tiene laboratori per trasmettere l’arte dell’acquerello a chiunque desideri esplorare questa pratica artistica.

Numero di partecipanti limitato a 6 al giorno.

Portare il proprio picnic.

Espanol :

Lilosome, artista de la acuarela, imparte talleres para transmitir el arte de la acuarela a cualquier persona que desee explorar esta práctica artística.

Número de participantes limitado a 6 por día.

Traiga su propio picnic.

