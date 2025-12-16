Stage Aquarelle sur pierres et cailloux Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
2026-03-28
️ Venez découvrir l’aquarelle !
Apprenez à observer les détails des textures et matières minérales. Vous expérimenterez différentes
techniques pour rendre au mieux cette diversité.
Vous pouvez apporter vos propres pierres pour compléter ma collection.
Infos & inscriptions 06 81 78 50 88 ou carole.xenard@lilo.org .
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop
