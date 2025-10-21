Stage AQUARELLE Valkazart Atelier Val’Kazart Contigny
Stage AQUARELLE Valkazart Atelier Val’Kazart Contigny mardi 21 octobre 2025.
Stage AQUARELLE Valkazart
Atelier Val’Kazart 5 chemin de la Verseille Contigny Allier
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2025-10-21 09:00:00
fin : 2025-10-21 12:00:00
2025-10-21
Crée ton aquarelle d’automne citrouilles, champignons et magie d’Halloween ! À partir de 8 ans. Sur réservation.
Atelier Val’Kazart 5 chemin de la Verseille Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 96 01 contact@valkazart.fr
English :
Create your own autumn watercolor: pumpkins, mushrooms and Halloween magic! Ages 8 and up. Reservations required.
German :
Gestalte dein herbstliches Aquarell: Kürbisse, Pilze und die Magie von Halloween! Ab 8 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
Create il vostro acquerello autunnale: zucche, funghi e la magia di Halloween! Per bambini a partire dagli 8 anni. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Crea tu propia acuarela de otoño: ¡calabazas, setas y la magia de Halloween! Para niños a partir de 8 años. Es necesario reservar.
