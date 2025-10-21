Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage AQUARELLE Valkazart Atelier Val’Kazart Contigny

Atelier Val’Kazart 5 chemin de la Verseille Contigny Allier

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 09:00:00
fin : 2025-10-21 12:00:00

Date(s) :
2025-10-21

Crée ton aquarelle d’automne citrouilles, champignons et magie d’Halloween ! À partir de 8 ans. Sur réservation.
+33 6 81 84 96 01  contact@valkazart.fr

English :

Create your own autumn watercolor: pumpkins, mushrooms and Halloween magic! Ages 8 and up. Reservations required.

German :

Gestalte dein herbstliches Aquarell: Kürbisse, Pilze und die Magie von Halloween! Ab 8 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Create il vostro acquerello autunnale: zucche, funghi e la magia di Halloween! Per bambini a partire dagli 8 anni. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Crea tu propia acuarela de otoño: ¡calabazas, setas y la magia de Halloween! Para niños a partir de 8 años. Es necesario reservar.

L’événement Stage AQUARELLE Valkazart Contigny a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Val de Sioule