Stage aquarelle Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 2 août 2025.

153 route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Début : 2025-08-02 14:30:00

fin : 2025-08-02 17:00:00

2025-08-02

Atelier d’aquarelle de 14h30 à 17h. Découvrez et progressez à l’aquarelle avec Floriane aquarelliste confirmée, à la pédagogie bienveillante avec du matériel de pro et repartez avec vos créations. sur inscription et avec participation. .

153 route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

English :

Watercolor workshop

German :

Praktikum Aquarellmalerei

Italiano :

Laboratorio di acquerello

Espanol :

Taller de acuarela

