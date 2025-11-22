Stage aquarelle

153 route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Stage aquarelle

Atelier d’aquarelle de 14h30 à 17h. Découvrez ou progressez à l’aquarelle avec Floriane aquarelliste confirmée, à la pédagogie bienveillante avec du matériel pro et repartez avec vos créations. Sur inscription et avec participation .

153 route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

English :

Aoéro Jazz concert

German :

Aoero Jazz Konzert

Italiano :

Concerto Aoéro Jazz

Espanol :

Concierto Aoéro Jazz

L’événement Stage aquarelle Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2025-11-05 par OT GATINAIS SUD