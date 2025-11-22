Stage aquarelle Vieilles-Maisons-sur-Joudry
153 route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
2025-11-22
Atelier d’aquarelle de 14h30 à 17h. Découvrez ou progressez à l’aquarelle avec Floriane aquarelliste confirmée, à la pédagogie bienveillante avec du matériel pro et repartez avec vos créations. Sur inscription et avec participation .
153 route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
