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Stage Arabe Littéraire : Initiation linguistique Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stage Arabe Littéraire : Initiation linguistique Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stage Arabe Littéraire : Initiation linguistique Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS lundi 20 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy)

Adresse : 51 rue François Truffaut

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : <p>20,25€/le stage</p>

Une immersion joyeuse dans la beauté de la langue arabe ! Ce
stage interactif a été conçu pour transformer l’apprentissage en un véritable
moment de plaisir et de découverte.

Les enfants pourront développer des compétences
linguistiques à travers un parcours créatif :

  • Histoires
    contées pour s’imprégner des sonorités.
  • Jeux
    linguistiques pour mémoriser le vocabulaire en bougeant.
  • Activités
    créatives pour lier l’écriture au geste artistique.

Une approche pour progresser à son rythme tout en explorant
une culture millénaire.

  • Âge
     : 7 à 10 ans
  • Dates
     : Du lundi 20 au vendredi 24 avril
  • Horaires
     : De 11h à 12h30

Apprendre l’arabe littéraire en s’amusant grâce à un parcours ludique et créatif.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 12h30
payant

20,25€/le stage

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T11:00:00+02:00_2026-04-20T12:30:00+02:00;2026-04-21T11:00:00+02:00_2026-04-21T12:30:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T12:30:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T12:30:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T12:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut  75012 PARIS
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr


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