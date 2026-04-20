Stage Arabe Littéraire : Initiation linguistique Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Une immersion joyeuse dans la beauté de la langue arabe ! Ce

stage interactif a été conçu pour transformer l’apprentissage en un véritable

moment de plaisir et de découverte.

Les enfants pourront développer des compétences

linguistiques à travers un parcours créatif :

Histoires

contées pour s’imprégner des sonorités.

contées pour s’imprégner des sonorités. Jeux

linguistiques pour mémoriser le vocabulaire en bougeant.

linguistiques pour mémoriser le vocabulaire en bougeant. Activités

créatives pour lier l’écriture au geste artistique.

Une approche pour progresser à son rythme tout en explorant

une culture millénaire.

Âge

: 7 à 10 ans

: 7 à 10 ans Dates

: Du lundi 20 au vendredi 24 avril

: Du lundi 20 au vendredi 24 avril Horaires

: De 11h à 12h30

Apprendre l’arabe littéraire en s’amusant grâce à un parcours ludique et créatif.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 12h30

payant

20,25€/le stage

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T11:00:00+02:00_2026-04-20T12:30:00+02:00;2026-04-21T11:00:00+02:00_2026-04-21T12:30:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T12:30:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T12:30:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T12:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



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