Stage Archéozoo Galerie Chabad’art Chabeuil

Galerie Chabad’art 4 Place Genissieu Chabeuil Drôme

Tarif : – – EUR

115 € pour la semaine / enfant

25 € par séance / enfant

Début : 2025-10-20 09:45:00

fin : 2025-10-24 12:00:00

2025-10-20

Plongez dans l’univers fascinant de la préhistoire et de l’archéologie grâce aux ateliers captivants proposés par Archéozoo une expérience riche en découvertes et en émerveillement !

Galerie Chabad’art 4 Place Genissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 90 81 69

English :

Immerse yourself in the fascinating world of prehistory and archaeology thanks to the captivating workshops offered by Archéozoo? an experience rich in discovery and wonder!

German :

Tauchen Sie mit den spannenden Workshops von Archéozoo in die faszinierende Welt der Vorgeschichte und Archäologie ein? ein Erlebnis voller Entdeckungen und Staunen!

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo della preistoria e dell’archeologia grazie agli accattivanti laboratori offerti da Archéozoo? Un’esperienza ricca di scoperte e meraviglie!

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo de la prehistoria y la arqueología gracias a los cautivadores talleres que ofrece Archéozoo… ¡una experiencia llena de descubrimientos y maravillas!

