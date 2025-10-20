Stage Archéozoo Galerie Chabad’art Chabeuil
Stage Archéozoo Galerie Chabad’art Chabeuil lundi 20 octobre 2025.
Stage Archéozoo
Galerie Chabad’art 4 Place Genissieu Chabeuil Drôme
Tarif : – – EUR
115 € pour la semaine / enfant
25 € par séance / enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 09:45:00
fin : 2025-10-24 12:00:00
Date(s) :
2025-10-20
Plongez dans l’univers fascinant de la préhistoire et de l’archéologie grâce aux ateliers captivants proposés par Archéozoo une expérience riche en découvertes et en émerveillement !
.
Galerie Chabad’art 4 Place Genissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 90 81 69
English :
Immerse yourself in the fascinating world of prehistory and archaeology thanks to the captivating workshops offered by Archéozoo? an experience rich in discovery and wonder!
German :
Tauchen Sie mit den spannenden Workshops von Archéozoo in die faszinierende Welt der Vorgeschichte und Archäologie ein? ein Erlebnis voller Entdeckungen und Staunen!
Italiano :
Immergetevi nell’affascinante mondo della preistoria e dell’archeologia grazie agli accattivanti laboratori offerti da Archéozoo? Un’esperienza ricca di scoperte e meraviglie!
Espanol :
Sumérjase en el fascinante mundo de la prehistoria y la arqueología gracias a los cautivadores talleres que ofrece Archéozoo… ¡una experiencia llena de descubrimientos y maravillas!
L’événement Stage Archéozoo Chabeuil a été mis à jour le 2025-09-20 par Valence Romans Tourisme