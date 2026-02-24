Stage Archi Ludique Orléans

Stage Archi Ludique

32 avenue Jean Zay Orléans Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Le CAUE du Loiret propose son stage Archi Ludique, destiné aux enfants, pendant les prochaines vacances de printemps !

Le CAUE du Loiret (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Loiret) propose son stage Archi Ludique, destiné aux enfants, pendant les prochaines vacances de printemps !

Pensé autour d’une approche sensible, le stage se composera de 3 ateliers d’initiation à l’architecture, à la ville et au paysage, incitant les enfants à créer, imaginer et manipuler (constructions, maquettes, dessins).

Conçu pour les enfants de 9 à 12 ans, le stage se déroulera sur 3 après-midis, de 14h à 17h (goûter inclus), dans les locaux du CAUE du Loiret et encadrés par l’équipe.

Les dates et le programme du stage

Mardi 14 avril 2026 UN PAYSAGE, DES PAYSAGES

Mercredi 9 avril 2025 UN PONT SUR LA LOIRE

Mercredi 10 avril 2025 IMAGINE TA MAISON .

32 avenue Jean Zay Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 54 13 98 contact@caue45.eu

English :

The CAUE du Loiret is offering its Archi Ludique course for children during the upcoming spring vacations

