Stage Archipat d’Automne (8/12 ans) Un quartier de demain Thouars lundi 20 octobre 2025.

7 Rue Marie de La Tour Thouars Deux-Sèvres

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-22

2025-10-20

Imagine de quelle manière le quartier où tu vis pourrait évoluer ces prochaines années en fonction des matériaux, du climat, des nouvelles technologies, … Différents ateliers autour de la construction d’une maquette d’un quartier en évolution.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

L’école de l’Architecture et des Patrimoines te propose de venir participer à des stages de 3 jours pendant les vacances scolaires pour te permettre de découvrir, avec un autre regard, la ville et ses monuments, le musée et ses collections, en visitant et en créant au cours des différents ateliers.

Prévoir un pique-nique et un goûter.

Pour les 8/12 ans. .

7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Stage Archipat d’Automne (8/12 ans) Un quartier de demain

Imagine how the neighborhood where you live could evolve over the next few years, depending on materials, climate, new technologies, etc. Various workshops around the construction of a model of a changing neighborhood.

Reservations required. Places are limited.

German : Stage Archipat d’Automne (8/12 ans) Un quartier de demain

Stell dir vor, wie sich das Viertel, in dem du lebst, in den nächsten Jahren aufgrund von Materialien, Klima, neuen Technologien, … verändern könnte. Verschiedene Workshops rund um den Bau eines Modells eines sich verändernden Stadtviertels.

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Immaginate come potrebbe cambiare il quartiere in cui vivete nei prossimi anni, a seconda dei materiali utilizzati, del clima, delle nuove tecnologie, ecc. Vari laboratori basati sulla costruzione di un modello di quartiere in evoluzione.

Prenotazione obbligatoria. Numero limitato di posti.

Espanol : Stage Archipat d’Automne (8/12 ans) Un quartier de demain

Imagina cómo podría cambiar el barrio en el que vives en los próximos años, en función de los materiales utilizados, el clima, las nuevas tecnologías, etc. Varios talleres en torno a la construcción de una maqueta de un barrio en transformación.

Reserva obligatoria. Plazas limitadas.

