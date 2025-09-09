Stage Archipat de Printemps (6/12 ans) à table ! Thouars

Découvre l’alimentation au cours du temps, au travers des collections du musée Henri Barré et du patrimoine local. Explore les œuvres du musée pour créer une nature morte, imagine des ustensiles modernes et participe à des ateliers culinaires

Réservation obligatoire.

L’école de l’Architecture et des Patrimoines te propose de venir participer à des stages de 3 jours pendant les vacances scolaires pour te permettre de découvrir, avec un autre regard, la ville et ses monuments, le musée et ses collections, en visitant et en créant au cours des différents ateliers.

Cette fois-ci, découvre l’alimentation au cours du temps, au travers des collections du musée Henri Barré et du patrimoine local, à l’exemple de la Vigne du Vieux Thouars. Explore les œuvres du musée pour créer une nature morte, imagine des ustensiles modernes et participe à des ateliers culinaires !

Prévoir un pique-nique et un goûter.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Pour les 8/12 ans. .

7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Stage Archipat de Printemps (6/12 ans) à table !

Discover food through the ages, using the Henri Barré Museum’s collections and local heritage. Explore the museum’s works to create a still life, design modern utensils and take part in culinary workshops

Reservations required.

German : Stage Archipat de Printemps (6/12 ans) à table !

Entdecke die Ernährung im Laufe der Zeit anhand der Sammlungen des Henri-Barré-Museums und des lokalen Kulturerbes. Erforsche die ?uvres des Museums, um ein Stillleben zu kreieren, stelle dir moderne Utensilien vor und nimm an kulinarischen Workshops teil

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Scoprite come il cibo è cambiato nel tempo, attraverso le collezioni del Museo Henri Barré e il patrimonio locale. Esplorate le opere del museo per creare una natura morta, disegnare utensili moderni e partecipare a laboratori culinari

È indispensabile la prenotazione.

Espanol : Stage Archipat de Printemps (6/12 ans) à table !

Descubra cómo ha cambiado la alimentación a lo largo del tiempo, a través de las colecciones del Museo Henri Barré y del patrimonio local. Explore las obras del museo para crear un bodegón, diseñar utensilios modernos y participar en talleres culinarios

Imprescindible reservar.

