Stage | Art du vitrail SPÉCIAL DÉCO DE NOËL Saint-Maximin samedi 6 décembre 2025.
22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-07 12:30:00
2025-12-06
Céline Grandsert, vitrailliste professionnelle, vous propose de vous faire découvrir sa passion l’art du vitrail.
Le temps d’une demi-journée, venez confectionner vos propres DÉCORATIONS DE NOËL ‼️
Ces œuvres de couleurs et de transparence magnifieront à merveille votre sapin de Noël. Et quelle fierté vous aurez de dire à vos convives que c’est vous qui les avez réalisés !
INFORMATIONS PRATIQUES
Durée: 3h
Réservation et contact
Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre au 03 44 61 18 54 ou bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
Venir en transports en commun
Accessible en bus par les lignes D, E, +4. Arrêt Mairie de Saint Maximin
À savoir: Stage adapté aux adultes et enfants dès 16 ans 65 .
22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
