Stage | Art du vitrail SPÉCIAL DÉCO DE NOËL

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 65 – 65 –

65

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-07 12:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Céline Grandsert, vitrailliste professionnelle, vous propose de vous faire découvrir sa passion l’art du vitrail.

Le temps d’une demi-journée, venez confectionner vos propres DÉCORATIONS DE NOËL ‼️

Ces œuvres de couleurs et de transparence magnifieront à merveille votre sapin de Noël. Et quelle fierté vous aurez de dire à vos convives que c’est vous qui les avez réalisés !

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée: 3h

Réservation et contact

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre au 03 44 61 18 54 ou bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Venir en transports en commun

Accessible en bus par les lignes D, E, +4. Arrêt Mairie de Saint Maximin

À savoir: Stage adapté aux adultes et enfants dès 16 ans 65 .

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage | Art du vitrail SPÉCIAL DÉCO DE NOËL Saint-Maximin a été mis à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise