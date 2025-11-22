Stage Art et Bien-être Meillon

Stage Art et Bien-être

Salle Cap’ de Tout à Meillon Meillon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 38 – 38 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Nous avons le plaisir de vous proposer un atelier créatif placé sous le signe du bien-être et de l’expression personnelle

Atelier LÂCHER PRISE PAR LE DESSIN INTUITIF

Cet atelier, guidé par l’artiste plasticienne VALSAVI, est une parenthèse bienveillante, ouverte à toutes et à tous, sans aucun prérequis artistique. L’objectif est de connecter avec son être profond à travers l’intuition, dessiner librement, de s’autoriser à créer, à ressentir et à laisser émerger son imaginaire.

Matériel à apporter tout matériel permettant de dessiner à sec.

L’atelier est sur inscription, les places sont limitées.

Si vous souhaitez réserver une place ou obtenir plus d’informations, contactez-nous.

Au plaisir de vous accueillir pour ce moment créatif et ressourçant! .

Salle Cap’ de Tout à Meillon Meillon 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 06 68 70 csocial@csmazeres.org

