Stage Art et Bien-être Meillon

Salle Cap’ de Tout à Meillon Meillon Pyrénées-Atlantiques
Nous avons le plaisir de vous proposer un atelier créatif placé sous le signe du bien-être et de l’expression personnelle
Atelier LÂCHER PRISE PAR LE DESSIN INTUITIF
Cet atelier, guidé par l’artiste plasticienne VALSAVI, est une parenthèse bienveillante, ouverte à toutes et à tous, sans aucun prérequis artistique. L’objectif est de connecter avec son être profond à travers l’intuition, dessiner librement, de s’autoriser à créer, à ressentir et à laisser émerger son imaginaire.
Matériel à apporter tout matériel permettant de dessiner à sec.
L’atelier est sur inscription, les places sont limitées.
Si vous souhaitez réserver une place ou obtenir plus d’informations, contactez-nous.
Au plaisir de vous accueillir pour ce moment créatif et ressourçant! .
Salle Cap’ de Tout à Meillon Meillon 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 06 68 70 csocial@csmazeres.org
