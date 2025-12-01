STAGE ART FLORAL Atelier Saint-Blaise paris

Le stage d’art floral occidental animé par Marion Bezemer invite des adultes de tous niveaux à découvrir les bases du métier de fleuriste.

Le but de ce stage est d’acquérir les bases de l’art floral, pour ensuite développer ses propres gestes.

Vous apprendrez pendant cette journée la mise en place et l’effeuillage des fleurs ainsi que la composition des bouquets.

Vous réaliserez votre bouquet de style champêtre et la décoration d’un objet à l’aide du grillage, de belles décorations pour égayer votre Table de Noël !

Les fleurs sont fournies par Paris-Ateliers.

Intervenante : Marion Bezemer

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 150 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 240 € TTC

Dates : le 11 décembre 2025

Horaires : 10h – 17h (avec une pause déjeuner entre 13h et 14h).

Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Ce stage d’art floral occidental initie les participants aux bases de la composition florale, de l’effeuillage à la création d’un bouquet champêtre et d’une décoration de table de Noël.



Adultes – Tous niveaux

Le jeudi 11 décembre 2025

de 10h00 à 17h00

payant

Tarif : 150 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-11T11:00:00+01:00

fin : 2025-12-11T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-11T10:00:00+02:00_2025-12-11T17:00:00+02:00

Atelier Saint-Blaise 38, rue Saint-Blaise 75020 paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org