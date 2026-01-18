Stage Art Lab Bande dessinée numérique Centre Multimédia Neuvic
À partir des œuvres du musée et à l’aide d’outils numériques, les participants imaginent et réalisent leur propre bande dessinée sur ordinateur. Personnages, décors, narration… tout prend forme grâce à l’application BDNF, qui permet de créer facilement une BD numérique originale.
Sur réservation
À l’occasion d’une semaine spéciale dédiée au gaming et aux cultures numériques, le Musée Numérique vous propose un atelier artistique concentré sur une seule séance.
Adultes et enfants à partir de 5 ans. Gratuit. 8 places maximum.
Réservation obligatoire auprès de Lise lise.niaussat@mairie-neuvic-dordogne.fr
10h-11h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 .
English : Stage Art Lab Bande dessinée numérique
A creative workshop where everyone, young and old, can imagine and make their own love box .
Adults and children aged 5 and over.
10am-11.30am, Centre Multimédia
Free admission. Places limited, booking recommended with Lise.
Center Multimédia 05 53 80 09 88
