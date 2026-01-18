Stage Art Lab Bande dessinée numérique Centre Multimédia Neuvic

Stage Art Lab Bande dessinée numérique

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

À partir des œuvres du musée et à l’aide d’outils numériques, les participants imaginent et réalisent leur propre bande dessinée sur ordinateur. Personnages, décors, narration… tout prend forme grâce à l’application BDNF, qui permet de créer facilement une BD numérique originale.

Sur réservation

À l’occasion d’une semaine spéciale dédiée au gaming et aux cultures numériques, le Musée Numérique vous propose un atelier artistique concentré sur une seule séance.

Adultes et enfants à partir de 5 ans. Gratuit. 8 places maximum.

Réservation obligatoire auprès de Lise lise.niaussat@mairie-neuvic-dordogne.fr

10h-11h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

English : Stage Art Lab Bande dessinée numérique

A creative workshop where everyone, young and old, can imagine and make their own love box .

Adults and children aged 5 and over.

10am-11.30am, Centre Multimédia

Free admission. Places limited, booking recommended with Lise.

Center Multimédia 05 53 80 09 88

L’événement Stage Art Lab Bande dessinée numérique Neuvic a été mis à jour le 2026-01-13 par Vallée de l’Isle en Périgord