Stage “Art & Terroir” à la Ferme du Coq à l’Âne Beaubec-la-Rosière

Envie de créativité et de nature ? La Ferme du Coq à l’Âne vous propose un tout nouveau stage “Art & Terroir”, imaginé avec l’artiste Emmanuel Sureau.

Au programme dessin, balade avec les ânes, découverte du terroir et moments conviviaux à partager autour de bons repas faits maison.

Infos pratiques

Mardi 28 & mercredi 29 octobre

Ferme du Coq à l’Âne Beaubec-la-Rosière

Tarif préférentiel

150€ en pension complète

105€ en demi-pension

Réservation auprès de Louise au 06 75 79 47 79 .

Ferme du Coq à l’Âne Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 79 47 79

