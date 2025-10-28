Stage “Art & Terroir” à la Ferme du Coq à l’Âne Beaubec-la-Rosière
Stage “Art & Terroir” à la Ferme du Coq à l’Âne Beaubec-la-Rosière mardi 28 octobre 2025.
Stage “Art & Terroir” à la Ferme du Coq à l’Âne
Ferme du Coq à l’Âne Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2025-10-28 09:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
Date(s) :
2025-10-28
Envie de créativité et de nature ? La Ferme du Coq à l’Âne vous propose un tout nouveau stage “Art & Terroir”, imaginé avec l’artiste Emmanuel Sureau.
Au programme dessin, balade avec les ânes, découverte du terroir et moments conviviaux à partager autour de bons repas faits maison.
Infos pratiques
Mardi 28 & mercredi 29 octobre
Ferme du Coq à l’Âne Beaubec-la-Rosière
Tarif préférentiel
150€ en pension complète
105€ en demi-pension
Réservation auprès de Louise au 06 75 79 47 79 .
Ferme du Coq à l’Âne Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 79 47 79
English : Stage “Art & Terroir” à la Ferme du Coq à l’Âne
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage “Art & Terroir” à la Ferme du Coq à l’Âne Beaubec-la-Rosière a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux