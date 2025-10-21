Stage artistique avec Shadéblauck Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Adhésion à l’Accoord obligatoire (8€ pour l’année scolaire) Adulte, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

STAGE ARTISTIQUE AVEC ShadéblauckRejoint Shadéblauck, artistes nantaise, pour une semaine d’ateliers créatifs ???? Au programme :???? 4 ateliers d’écriture pour libérer votre plume et explorer de nouvelles voixsam. 18 · mar. 21 · mer. 22 · jeu. 23 // 14h-16h30???? 4 ateliers de création visuelle, indépendants et à la carte, pour exprimer votre univers et vous tester aux techniques du collagesam. 18 · mar. 21 · mer. 22 · jeu. 23 // 16h30-18h?? Restitution, concert & expo collective le samedi 25 octobreQuand ? ???? Première semaine des vacances d’octobreOù ? ???? CSC Halvêque-Beaujoire, 109 avenue de la gare de St JosephInscription obligatoire au secrétariat du CSC Halvêque-Beaujoire / 02.40.49.94.10 / halveque@accoord.fr

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr 02.40.49.94.10