Stage artistique céramique et gravure pour enfants – Association Süper Encre Ecole Primaire Longchamp Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-23 10:00 – 17:00

Gratuit : non 150 € la semaine 150 € la semaine Infos et réservation : superencre@hotmail.com Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 11

Elsa, artiste graveure, et Charlotte, céramiste, proposent un stage artistique pour les enfants de 6 à 11 ans du 23 au 27 février 2026 de 10h à 17h Au programme : céramique et gravure autour de la création de jeux.

Ecole Primaire Longchamp Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 41 68 08 0664120651 http://www.superencre.com



