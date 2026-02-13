Stage artistique céramique et gravure pour enfants – Association Süper Encre, Primaire Longchamp, Nantes

Stage artistique céramique et gravure pour enfants – Association Süper Encre Lundi 23 février, 10h00 Primaire Longchamp Loire-Atlantique

150 € la semaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T10:00:00+01:00 – 2026-02-23T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-23T10:00:00+01:00 – 2026-02-23T17:00:00+01:00

Elsa, artiste graveure, et Charlotte, céramiste, proposent un stage artistique pour les enfants de 6 à 11 ans du 23 au 27 février 2026 de 10h à 17h

Au programme : céramique et gravure autour de la création de jeux.

Primaire Longchamp 8 Rue du Vélodrome de Longchamp, Nantes Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.superencre.com »}, {« type »: « email », « value »: « superencre@hotmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0664120651 »}]

Fabrique tes jeux !