Stage artistique Copie d’œuvres d’art Les Andelys

Envie de découvrir les techniques du dessin et de vous exercer à reproduire de grandes œuvres ? Ce stage artistique vous propose de réaliser des copies d’œuvres d’art à partir d’un modèle en noir et blanc sur papier à dessin.

Ouvert aux enfants et aux adultes, le stage se déroule sur quatre jours, du 20 au 23 octobre. Les enfants participent de 9h30 à 11h30, tandis que les adultes suivent les séances de 14h30 à 17h. Le matériel est fourni, et chaque participant pourra profiter pleinement de ces heures de pratique pour développer sa technique et sa créativité.

Tarifs 95 € pour les enfants, 120 € pour les adultes

Inscription 06 65 48 07 70

Rejoignez-nous pour ce moment d’initiation artistique et laissez libre cours à votre talent ! .

4 rue Saint-Jacques Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 65 48 07 70

