STAGE ARTISTIQUE ENFANTS DIVIN BAZAR Martres-Tolosane

STAGE enfantsà partir de 6 ans

5 et 6 août de 10h à 16h, atelier DIVIN BAZAR 40, bd du Nord, Martres-Tolosanes Tarif 50€/jour + 5€/adhésion

pique-nique à fournir

Au Programme Reliure, Gravure et impression en Sérigraphie sur le thème des CHIMERES

Thématique LES CHIMÈRES

Dans ce stage, les enfants construiront leur boîte à outils artistique en découvrant

– la Reliure (Fabrication d’un carnet de croquis/notes/création)

– la Gravure (Composition de formes géométriques Typographie Impression en monotype)

– l’impression en Sérigraphie (initiation à l’impression et création et impression d’un motif personnel -Possibilité d’apporter un vêtement, sac,

DIVIN BAZAR 40 Boulevard du Nord Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 11 48 79 69 atelier.bouillondeculture@gmail.com

English :

Children’s workshop from age 6

august 5 and 6 10am to 4pm, atelier DIVIN BAZAR 40, bd du Nord, Martres-Tolosanes Price: 50?/day + 5?/membership

picnic to be provided

Program: Bookbinding, engraving and silkscreen printing on the theme of CHIMERES

German :

STAGE Kinder ab 6 Jahren

5. und 6. August von 10 bis 16 Uhr, Atelier DIVIN BAZAR 40, bd du Nord, Martres-Tolosanes Preis: 50?/Tag + 5?/Mitgliedschaft

picknick zu besorgen

Auf dem Programm: Buchbinderei, Gravur und Siebdruck zum Thema CHIMERE

Italiano :

LABORATORIO per bambini dai 6 anni in su

5 e 6 agosto dalle 10 alle 16, laboratorio DIVIN BAZAR 40, bd du Nord, Martres-Tolosanes Prezzo: 50€/giorno + 5€/abbonamento

picnic da fornire

Programma: rilegatura, incisione e serigrafia sul tema delle CHIMERE

Espanol :

TALLER para niños a partir de 6 años

5 y 6 de agosto de 10h a 16h, taller DIVIN BAZAR 40, bd du Nord, Martres-Tolosanes Precio: 50€/día + 5€/membresía

picnic a cargo

Programa: encuadernación, grabado y serigrafía sobre el tema de las CHIMERES

