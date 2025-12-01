Stage artistique Initiation à la gravure Les Andelys
Stage artistique Initiation à la gravure Les Andelys samedi 20 décembre 2025.
Stage artistique Initiation à la gravure
4 rue Saint-Jacques Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-23 18:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Découvrez les techniques de gravure et laissez libre cours à votre créativité ! Les participants apprendront à
– Dessiner sur un rhodoïd transparent avec une pointe sèche ou un clou
– Réaliser des essais d’empreintes et des tirages
– Composer et créer des collages et des tampons
Documents et matériaux à prévoir journaux, vieux imprimés, végétaux, tissus, cordes, carton…
Horaires
– Enfants (à partir de 9 ans) 14h à 16h
– Adultes 16h30 à 18h30
Les créations seront présentées lors d’un vernissage le dernier jour.
Tarif 110 € par personne
Inscription 06 65 48 07 70 .
4 rue Saint-Jacques Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 65 48 07 70
English : Stage artistique Initiation à la gravure
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage artistique Initiation à la gravure Les Andelys a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération