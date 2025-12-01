Stage artistique Initiation à la gravure Les Andelys

Stage artistique Initiation à la gravure

4 rue Saint-Jacques Les Andelys Eure

Début : Lundi Lundi 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-23 18:30:00

2025-12-20

Découvrez les techniques de gravure et laissez libre cours à votre créativité ! Les participants apprendront à

– Dessiner sur un rhodoïd transparent avec une pointe sèche ou un clou

– Réaliser des essais d’empreintes et des tirages

– Composer et créer des collages et des tampons

Documents et matériaux à prévoir journaux, vieux imprimés, végétaux, tissus, cordes, carton…

Horaires

– Enfants (à partir de 9 ans) 14h à 16h

– Adultes 16h30 à 18h30

Les créations seront présentées lors d’un vernissage le dernier jour.

Tarif 110 € par personne

Inscription 06 65 48 07 70 .

4 rue Saint-Jacques Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 65 48 07 70

