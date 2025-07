Stage artistique Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux Meaux

Stage artistique 16 – 18 juillet Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux mercredi 16 juillet 2025.

Stage artistique 16 – 18 juillet Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux Seine-et-Marne

Gratuit – à partir de 8 ans

Début : 2025-07-16T10:00:00 – 2025-07-16T12:00:00

Fin : 2025-07-18T13:30:00 – 2025-07-18T16:00:00

Tu aimes créer et dessiner ? participez gratuitement à un stage artistique et culturel organisé par le musée et la médiathèque Chenonceau

Après une découverte de l’exposition « Des chevaux et des hommes », venez vous initier à la pratique de l’illustration avec l’artiste Claire Courdavault pour créer une oeuvre unique et originale.

Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux Rue Lazare-Ponticelli, Meaux, 77100, Ile-de-France

Photo : vue du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux © JCG – Musée de la Grande Guerre En voiture Autoroute A4, suivre Meaux RN3 direction Meaux puis Soissons. Parking gratuit de 120 places. En transport À 30 minutes de Paris par la Gare de l’Est – à 10 minutes de la Gare de Meaux par les lignes de bus M6 (à télécharger ci-dessous), 10, 11, 63 et 65 À 35 min de la gare RER A/TGV Chessy Marne la Vallée puis bus 19 jusqu’à la gare de Meaux.

Événement de C’est mon patrimoine 2025

©musee de la Grande Guerre