Stage artistique Saint-Léonard-de-Noblat

Stage artistique Saint-Léonard-de-Noblat samedi 6 septembre 2025.

Stage artistique

6 Rue Pierre et Marie Curie Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-13

Soyez les bienvenus pour le stage miaulétou du samedi !

Créations, partages, découvertes seront au rendez-vous (dès 8 ans et adultes) . Selon vos envies, vous pourrez découvrir les techniques d’aquarelles, de pastels, techniques mixtes, etc (et linogravure sur demande) .

6 Rue Pierre et Marie Curie Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 63 97 06 contact@lesateliersdubonheur.fr

English : Stage artistique

German : Stage artistique

Italiano :

Espanol : Stage artistique

L’événement Stage artistique Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-08-28 par SPL Terres de Limousin