Stage artistique Saint-Léonard-de-Noblat
6 Rue Pierre et Marie Curie Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-13
Soyez les bienvenus pour le stage miaulétou du samedi !
Créations, partages, découvertes seront au rendez-vous (dès 8 ans et adultes) . Selon vos envies, vous pourrez découvrir les techniques d’aquarelles, de pastels, techniques mixtes, etc (et linogravure sur demande) .
6 Rue Pierre et Marie Curie Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 63 97 06 contact@lesateliersdubonheur.fr
